Эксперт усомнился в планах Петербурга по развитию железнодорожного узла

Речь идет о финансовой стороне вопроса.

В ОАО "РЖД" разработали концепцию развития железнодорожного узла в Петербурге на ближайшие годы. Эксперты Telegram-канала "Мейстер" усомнились в том, что власти города могут потратить на это до 2030, как планируется, почти 600 млрд рублей.

Ожидается, что 30% вложат из бюджета Петербурга. При этом эксперты не уверены, что у города будет возможность тратить в год по 20 млрд рублей на развитие железнодорожного транспорта. На данный момент расходы превышают доходы на 53 млрд рублей. К 2022 году в Смольном хотят уменьшить дефицит до 28 млрд рублей, однако возможность инвестировать такую крупную сумму ежегодно вызывает сомнения.

Ранее Piter.TV опубликовал схему концепции развития ж/д узла.

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