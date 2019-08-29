С 15 мая будут еженедельно отмечать "Императорский полдень" в Петербурге

Появление новой традиции связано с 350-летним юбилеем основателя Петербурга Петра Великого.

С 15 мая каждое воскресенье в Петербурге будет проходить "Императорский полдень". В Смольном рассказали о новой традиции: гости города и петербуржцы смогут еженедельно посещать небольшие концерты.

Они будут проходить в распахнутом окне Царского павильона Государственной академической капеллы, обращённом в сторону Дворцовой площади, сразу после полуденного выстрела пушки с Нарышкина бастиона Петропавловской крепости, рассказывают в комитете по развитию туризма.

В комитете добавили, что композиции будут меняться. Появление новой традиции связано с 350-летним юбилеем основателя Петербурга Петра Великого. Первое выступление прошло еще 30 апреля.

Ранее мы писали, что стало известно, что "Алые паруса" пройдут без Ивана Урганта. Власти города не согласовали его в этот раз, сообщает источник издания.

Фото: Piter.tv



