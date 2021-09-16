С 15 апреля может начаться пожароопасный сезон в петербургских лесах

Пожароопасный сезон планируют установить с 15 апреля по 15 октября.

В Петербурге подготовили все средства для безаварийного прохождения половодья, а также разработал комплекс мер по противопожарной безопасности в лесах. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

По словам Беглова, в рабочем состоянии поддерживаются 132 гидротехнических сооружения. Особо значимые – плотины на Ижорском и Охтинском водохранилищах, комплекс на озере Сестрорецкий разлив.

Пожароопасный сезон планируют установить с 15 апреля по 15 октября. Площадь лесов составляет почти 23 тыс. гектаров. ГУ МЧС по Петербургу и комитет по благоустройству отвечают за предупреждение пожаров в лесах.

Отмечается, что в наиболее опасных местах установлены 17 камер видеонаблюдения. Для тушения лесных пожаров могут быть задействованы около 5 тыс. пожарников и 900 машин.

Фото: пресс-служба Смольного

