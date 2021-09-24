С 14 по 16 июля в поселке Лисий Нос пройдет фестиваль "Кинолес"

Посещение "Кинолеса" бесплатно.

Фестиваль короткометражного кино "Кинолес" пройдет с 14 по 16 июля на пляже "Морские дубки" в поселке Лисий Нос. Об этом сообщили организаторы в группе во "ВКонтакте".

Уникальность мероприятия состоит в том, что кинокартины можно будет посмотреть под открытым небом. Помимо показа короткого метра, планируются мастер-классы от актеров, режиссеров, художников и других деятелей кино, творческие встречи, концерты и программы для детей.

Посещение "Кинолеса" бесплатно.

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге 21 июля пройдет мотофестиваль Baltic Rally.

Фото: ВКонтакте / Кинолес