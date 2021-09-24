  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
С 14 по 16 июля в поселке Лисий Нос пройдет фестиваль "Кинолес"
Сегодня, 19:00
139
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

С 14 по 16 июля в поселке Лисий Нос пройдет фестиваль "Кинолес"

0 0

Посещение "Кинолеса" бесплатно.

Фестиваль короткометражного кино "Кинолес" пройдет с 14 по 16 июля на пляже "Морские дубки" в поселке Лисий Нос. Об этом сообщили организаторы в группе во "ВКонтакте".

Уникальность мероприятия состоит в том, что кинокартины можно будет посмотреть под открытым небом. Помимо показа короткого метра, планируются мастер-классы от актеров, режиссеров, художников и других деятелей кино, творческие встречи, концерты и программы для детей.

Посещение "Кинолеса" бесплатно. 

Ранее мы рассказывали о том, что в Выборге 21 июля пройдет мотофестиваль Baltic Rally.

Фото: ВКонтакте / Кинолес

Теги: кинолес, фестиваль кино
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Культура, Кино,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии