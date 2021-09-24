Стала известна программа II Международного фестиваля дебютного кино в "Новой Голландии"

Фестиваль пройдет с 6 по 13 октября.

С 6 по 13 октября в Петербурге состоится II Международный фестиваль дебютного кино в Новой Голландии.

Основными площадками фестиваля станут новый "Актовый зал" "Дома 12" в Новой Голландии, а также киноцентр "Родина" и Дома кино. Программа МФДКНГ состоит из семи частей. В конкурсах полного и короткого метра победителей выберет международное жюри.

Еще пять блоков зрителям представят вне конкурса: документальное кино, фильмы российских режиссёров, slow-burner-хорроры, выбор жюри и специальная программа "В центре внимания".

В международное жюри вошли режиссёры, кинокритики и другие профессионалы киноиндустрии из Франции, Германии, Казахстана и России.

С более подробной программой можно ознакомиться на сайте Новой Голландии.

Видео: ВКонтакте / Новая Голландия