В эти выходные на берегу Финского залива пройдет фестиваль живого кино "Кинолес"

Вход свободный – кинопоказы бесплатные.

В эти выходные, с 27 по 29 августа, на берегу Финского залива пройдет фестиваль живого кино "Кинолес". Пляж "Морские дубки" в посёлке Лисий Нос превратится в кинотеатр под открытым небом. Об этом Piter.tv сообщили организаторы мероприятия.

Трехдневная программа фестиваля включает в себя кинопоказы 18 короткометражных фильмов, мастер-классы и лекции от 20 приглашенных спикеров (продюсеры, актеры, сценаристы, кинокритики и многие другие), марафон кинопрофессий, показ работ конкурса "Киноквест" и выступления музыкальных групп. Для любителей активного отдыха на пляже можно поиграть в волейбол, для любителей чтива будет организован буккроссинг, малыши же смогут провести время в "Детской комнате".

Вход свободный – кинопоказы бесплатные. Для участия требуется предварительная регистрация по ссылке.

Ранее мы писали, что организаторы ЛГБТ-фестиваля "Бок о бок" обратились в ЕСПЧ из-за срыва кинопоказов в 2020 году.

Фото: предоставлено организаторами мероприятия