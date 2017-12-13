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С 14 февраля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах
Вчера, 18:08
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ProkVad
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С 14 февраля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

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Ограничения в движении транспорта вводят в Приморском, Адмиралтейском и Василеостровском районах.

С 14 февраля вступают в силу новые ограничения на дорогах в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.

Изменения на дорогах касаются следующих участков:

Василеостровский район:

  • с 14 февраля по 15 марта ограничат движение транспорта 10-11 линия В.О. от Малого пр.В.О. до Среднего пр В.О.
  • с 14 февраля по 12 мая 2019 года закрывается движение транспорта по 14-15 линии В.О. в направлении от Среднего пр.В.О. к Малому пр.В.О.

Адмиралтейский район:

  • с 14 февраля по 23 февраля ограничат движение транспорта по Дерптскому переулку на участке от набережной реки Фонтанки до Рижского пр.

Приморский район:

  • с 15 февраля по 31 марта ограничат движение транспорта по пр. Авиаконструкторов от ул. ул.Шаврова до Долгоозерной ул.
  • с 15 февраля по 28 февраля ограничат движение транспорта по Яхтенной ул.у д. 5.
Теги: 14 февраля , адмиралтейский район , василеостровский район , гати , движение транспорта , ограничения , приморский район
Категории: Лента новостей Новости СПб

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