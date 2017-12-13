С 14 февраля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

с 14 февраля по 15 марта ограничат движение транспорта 10-11 линия В.О. от Малого пр.В.О. до Среднего пр В.О.

с 14 февраля по 12 мая 2019 года закрывается движение транспорта по 14-15 линии В.О. в направлении от Среднего пр.В.О. к Малому пр.В.О.