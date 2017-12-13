С 14 февраля в Петербурге вводят новые ограничения на дорогах

С 14 февраля вступают в силу новые ограничения на дорогах в нескольких районах города. Об этом сообщает пресс-служба ГАТИ.
Изменения на дорогах касаются следующих участков:
Василеостровский район:
- с 14 февраля по 15 марта ограничат движение транспорта 10-11 линия В.О. от Малого пр.В.О. до Среднего пр В.О.
- с 14 февраля по 12 мая 2019 года закрывается движение транспорта по 14-15 линии В.О. в направлении от Среднего пр.В.О. к Малому пр.В.О.
Адмиралтейский район:
- с 14 февраля по 23 февраля ограничат движение транспорта по Дерптскому переулку на участке от набережной реки Фонтанки до Рижского пр.
Приморский район:
- с 15 февраля по 31 марта ограничат движение транспорта по пр. Авиаконструкторов от ул. ул.Шаврова до Долгоозерной ул.
- с 15 февраля по 28 февраля ограничат движение транспорта по Яхтенной ул.у д. 5.