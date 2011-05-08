С 10 августа ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина

С 10 по 17 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Александровской Фермы.

В Невском районе проводятся работы по реконструкции газопровода. Поэтому с 10 по 11 августа ограничивается движение транспорта по улице Бабушкина. Речь идет об участке от Леснозаводской улицы до проспекта Александровской Фермы. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Кроме того, в этом районе специалисты ремонтируют дороги. В связи с этим с 10 по 17 августа ограничивается движение транспорта по проспекту Александровской Фермы, путепроводу Александровской Фермы от Преображенского переулка до Софийской улицы.

Будьте внимательны на дороге. Обращайте внимание на установленные информационные щиты со схемами и указателями возможных направлений объезда участков производства работ. Пресс-служба ГАТИ

Ранее мы писали, что ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до Охты.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)