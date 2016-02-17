Ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков от Заневского проспекта до Охты

Закрывается движение транспорта по шоссе Революции, Большому Ильинскому мосту от Ильинской слободы до улицы Химиков.

В Красногвардейском районе ведутся работы по реконструкции тепловых сетей. В связи с этим ограничивается движение транспорта по проспекту Энергетиков. Об этом сообщили в пресс-службе ГАТИ.

Речь идет об участке от Заневского проспекта до реки Охта. Ограничения будут действовать с 10 до 16 августа.

С 10 по 11 августа в связи с производством работ по ремонту дорожного покрытия закрывается движение транспорта по шоссе Революции, Большому Ильинскому мосту от Ильинской слободы до улицы Химиков.

Объезд: улица Коммуны, улица Химиков, улица Потапова, Ириновский проспект. Пресс-служба ГАТИ

Водителей попросили не забывать о скоростном режиме и дистанции между машинами. Необходимо обращать внимание на все временные знаки.

Ранее мы писали, что движение транспорта по Лесному проспекту на пересечении с Нейшлотским переулком ограничат с 10 августа.

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