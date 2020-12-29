СЖР по Петербургу попросил МВД проверить задержания журналистов 23 января

У значительной части задержанных журналистов был отличительный знак — жилет или нарукавник.

Председатель петербургского отделения Союза журналистов России Дмитрий Шерих обратился к начальнику ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти Роману Плугину с просьбой провести тщательную проверку каждого случая задержания журналистов 23 января 2021 года. Информация об этом появилась в социальных сетях городского СЖР.

Задержанные сотрудники СМИ не смогли исполнить в этот день свои редакционные задания, так как сроки задержания в некоторых случаях составили несколько часов. Журналистов отвозили в отделы полиции в Стрельне и в Колпино, в то время как протестная акция проходила в центре Петербурга.

Шерих подчеркнул, что большинство сотрудников медиа были либо в жилете с надписью "Пресса" и светоотражающими элементами, либо с нарукавником. В случае выявления нарушений закона виновных попросили привлечь к ответственности.

Всего в Северной столице 23 января задержали как минимум 16 журналистов из разных изданий.

Фото: Piter.TV, Facebook / Дмитрий Шерих