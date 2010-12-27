SUP-серферов унесло в открытое море из Финского залива

Cпасатели настоятельно рекомендуют любителям водных видов спорта и рыбалки строго соблюдать правила безопасности.

В понедельник, 29 июля, стало известно о SUP-серфах, которых ветром унесло в открытое море. Новость опубликовали на официальном сайте Администрации Петербурга.

Как сообщил в пресс-службе, инцидент произошел в день ВМФ. Начинающих спортсменов на 300 метров унесло от берега Финского залива в районе поселка "Солнечное". Вернуться обратно на сушу самостоятельно люди не смогли из-за сильного ветра. Патруль поисково-спасательной службы комитета законности, правопорядка и безопасности города обнаружил серферов и доставил их на берег.

Также на сайте Администрации сообщили о том, что менее через час похожее происшествие случилось с рыбаками, выплывшими в Финский залив на резиновой лодке в районе поселка "Ушково". Любителей рыбной ловли унесло на расстояние в полтора километра от берега, после чего они вызвали спасателей.

"В ходе профилактических бесед спасатели настоятельно рекомендовали любителям водных видов спорта и рыбалки строго соблюдать правила безопасности, выходить на открытую воду только при стопроцентной уверенности в своих силах и при детальном изучении метеопрогнозов" – написали в сообщении.

Фото: Pixabay