СТС покажет новые эпизоды сериала "Папины дочки"

Съёмки проекта стартуют в ближайшее время, премьера на канале состоится в 2023 году.

Сериал "Папины дочки" вернётся на СТС спустя 10 лет. За производство новых серий отвечает START, режиссёром снова станет Александр Жигалкин. Кого из любимых героев увидят зрители, создатели расскажут позже. Съёмки проекта стартуют в ближайшее время, премьера состоится в 2023 году. Об этом Piter.TV стало известно от пресс-службы СТС.

Работа над первыми "Папиными дочками" началась 13 июля 2007 года. Всего в эфир вышло 20 сезонов и 410 серий. Сериал четырежды получал ТЭФИ, а за последние три года на каналах "СТС Медиа" собрал 1,2 млрд просмотров.

В сериале снялись 20 приглашённых звёзд, в том числе: Андрей Малахов, Игорь Верник, Сосо Павлиашвили, Тимати.

Фото: предоставлено пресс-службой СТС