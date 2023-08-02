США заявили о готовности провести в августе несколько заседаний по Украине в Совбезе ООН

Американские дипломаты готовы провести в августе 2023 года несколько дополнительных заседаний по вопросу украинского кризиса в Совете Безопасности ООН. Соответствующее заявление сделала американский постоянный представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд на пресс-конференции с журналистами в штаб-квартире в Нью-Йорке, организованной по случаю перехода председательства в Совбеза в августе 2023 года к Вашингтону.
Мы без колебаний созовем дополнительные заседания, а также по другим вопросам международного мира и безопасности в течение месяца в случае необходимости.
Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН
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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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