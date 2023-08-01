США поприветствовали попытки ООН и Турции вернуть Россию в зерновую сделку

Линда Томас-Гринфилд заявила о "закулисных переговорах" по черноморской инициативе.

Американское внешнеполитическое ведомство приветствуют усилия руководства Всемирной организации и турецкого правительства по возвращению России в зерновую сделку. Соответствующее заявление в ходе выступления перед местными и иностранными журналистами в Вашингтоне на брифинге в Госдепе США сделала постоянный представитель страны в ООН Линда Томас-Гринфилд. Дипломат выступила с повесткой дня во время председательства США в Совете Безопасности.

Мы поддерживаем усилия других сторон с тем, чтобы побудить Россию вернуться в зерновую сделку и восстановить движение судов по Черному морю. Мне известно о том, что дискуссии "за кулисами" на данную тему продолжаются Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Захарова: постпред США сделала все возможное, чтобы опозорить страну на заседании СБ ООН.

Фото и видео: YouTube /U.S. Department of State