США введут санкции за Навального на первой неделе марта

О предполагаемых фигурантах санкционного списка ничего неизвестно.

Администрация президента Джо Байдена планирует ввести санкции из-за ареста политика Алексея Навального на первой неделе марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два собственных источника.

Собеседники издания заявили, что санкции будут приниматься в координации с Европейским союзом. О предполагаемых фигурантах санкционного списка ничего неизвестно. Появилась информация, что в него попадут физические и юридические лица.

Ранее мы писали, что постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального.

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