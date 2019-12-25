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США введут санкции за Навального на первой неделе марта
Сегодня, 8:52
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matveyvn

США введут санкции за Навального на первой неделе марта

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О предполагаемых фигурантах санкционного списка ничего неизвестно.

Администрация президента Джо Байдена планирует ввести санкции из-за ареста политика Алексея Навального на первой неделе марта. Об этом сообщает CNN со ссылкой на два собственных источника.

Собеседники издания заявили, что санкции будут приниматься в координации с Европейским союзом. О предполагаемых фигурантах санкционного списка ничего неизвестно. Появилась информация, что в него попадут физические и юридические лица.

Ранее мы писали, что постпреды ЕС согласовали антироссийские санкции из-за Навального.

Фото: pixabay.com

 

Теги: навальный, санкции, сша
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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