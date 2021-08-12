США в СБ ООН наложили вето на резолюцию ОАЭ с требованием прекращения огня в Газе

Документ ранее одобрили 13 из 15 членов СБ ООН.

Американские дипломаты применили право вето в Совете Безопасности ООН и заблокировали подготовленный ОАЭ проект гуманитарной резолюции, в которой содержалось требование о немедленном прекращении огня в зоне конфликта на Ближнем Востоке между Палестиной и Израилем. "За" документ проголосовали 13 из 15 членов Совбеза Всемирной организации, включая Россию и КНР. Единственным воздержавшимся от голосования государством стала Великобритания. В объяснении применения Соединенными Штатами вето заместитель постоянного представителя США при ООН Роберт Вуд отметил, что документ ОАЭ "оторван от реальности". Вашингтон высказал недовольство тем фактом, что в тексте не было высказано осуждение палестинского радикального движения ХАМАС, а также не подтверждено право еврейского государства на самооборону.

До момента голосования первый заместитель российского постоянного представителя при ООН Дмитрий Полянский отмечал, что Совбез уже два месяца не может потребовать прекращения огня из-за официальной позиции Вашингтона. По мнению дипломата, единственной причиной к этой остается "твердолобая, эгоистичная и деструктивная позиция США", которые стремятся любыми средствами выгородить своего международного союзника на Ближнем Востоке.

Полянский прокомментировал блокировку резолюции по Газе Вашингтоном.

Фото и видео: Организация Объединенных Наций