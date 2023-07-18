США утверждают, что не говорят Украине, какие цели ударов по РФ считать законными

Джон Кирби оценил теракт на Крымском мосту.

Американская администрация при президенте Джо Байдене утверждает, что Вашингтон не доводит до сведения киевского режима о том, какие цели украинских ударов по России власти США считают законными, а какие - нет. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге в Вашингтоне сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби. Чиновник прокомментировал СМИ недавний теракт, произошедший на Крымском мосту. По мнению эксперта, Вооруженные силы Украины защищают свою страну, поэтому Сша не могут говорить ВСУ о том, какие цели юридически являются легитимными.

Мы не берем на себя ответственность за то, чтобы определять легитимность или нелегитимность целей, по которым наносят удары украинцы.... Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби в очередной раз напомнил о том, что американцы не добиваются от Украины нанесения ударов "внутри России", однако полуостров они все еще считают "украинской землей".

Белый дом: США и союзники не вывезут с Украины актуальный при сделке объем зерна.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television