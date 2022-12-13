США считают, что не всегда верно оценивали ситуацию в Афганистане при выводе войск

Джон Кирби рассказал о том, что США недооценили коррупцию в Афганистане.

В Белом доме признали тот факт, что американская администрация при президенте Джо Байдене не всегда верно оценивала ситуацию в Афганистане при выводе своих войск из этой страны. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Вашингтоне заявил местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности Джон Кирби. Чиновник добавил, что национальная разведка делала все возможное и необходимое для того, чтобы предоставлять властям страны исчерпывающие данные о ситуации.

Некоторые из оценок, которые были сделаны, <...> оказались неверными...я еще не видел оценок разведки, которые бы были верными на 110%. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби заметили, что американские чиновники не ожидали, что афганские национальные силы безопасности падут настолько быстро, что они не будут сражаться за страну после того, как американские военные на протяжении 20 лет обучали их представителей и предоставляли технику и вооружение. В Белом доме уверены, что США недооценили уровень коррупции на Ближнем Востоке, который якобы также фиксировался в офицерском составе армии Афганистана. Эксперт добавил, что как главнокомандующий США Джо Байден несет полную ответственность за операцию по выводу войск из региона.

Белый дом полагает, что после вывода сил из Афганистана США стало проще поддерживать Киев.

Фото и видео: YouTube / CNBC Television