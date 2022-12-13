Белый дом полагает, что после вывода сил из Афганистана США стало проще поддерживать Киев

Джон Кирби рассказал о том, что США сохранили за собой стратегические позиции.

Американская администрация при президенте Джо Байдене считает, что решение о выводе Вооруженных сил США из Афганистана было верным потому, что у Вашингтона стало больше возможностей для поддержки киевского режима в военном плане. Соответствующее заявление в рамках выступления на регулярном брифинге с журналистами в Белом доме сделал местный координатор по стратегическим коммуникациям в Совете национальной безопасности (СНБ) Джон Кирби. Чиновник добавил, что перед выводом войск из страны Ближнего Востока эксперты провели тщательные внутренние проверки.

Стратегические позиции Америки сейчас более прочные, у нее больше возможностей поддерживать Украину и выполнять наши обязательства в сфере безопасности по всему миру, а также конкурировать с Китаем, поскольку она больше не ведет наземную войну в Афганистане. Джон Кирби, сотрудник Белого дома

Джон Кирби уточнил, что профильный доклад по теме был передан в комитеты обеих палат Конгресса США. В ближайшее время для общественности будут опубликованы документы, касающиеся данных проверок.

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Фото и видео: YouTube / CNBC Television