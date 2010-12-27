США пополнили список санкций против России

США пополнили санкционный список крупными российскими миллиардерами и компаниями.

Департамент казначейства США по контролю за иностранными активами выдвинул новые санкции в адрес российских компаний, предпринимателей и чиновников. В санкционном списке оказались 26 россиян, среди которых находятся бизнесмен Олег Дерипаска и глава МВД Владимир Колокольцев. Об этом сообщается на сайте Минфина США.

Помимо вышеупомянутых, спиок пополнили председатель правления Газпромбанка Андрей Акимов, глава Газпрома Алексей Миллер, руководитель ВТБ Андрей Костин, владелец "Реновы" Виктор Вексельберг, а также акционер СИБУР и предполагаемый зять Владимира Путина Кирилл Шамалов.

Из Чиновников в такой перечень попали председатель комитета Совета Федерации по иностранным делам Константин Косачев, Секретарь Совета Безопасности Николай Патрушев, глава Роскомнадзора Александр Жаров, руководитель Нацгвардии Виктор Золотов и губернатор Тульской области Алексей Дюмин.

В список компаний вошли "Агрохолдинг Кубань", "Базовый Элемент", "Газ Групп", "Газпром Бурение", "Ренова групп", Рособоронэкспорт, "RFK-Банк", "Русские Машины", "Русал" и другие.