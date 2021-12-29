США примут меры против Белоруссии, если она будет использована для "нападения на Украину"

Нед Прайс рассказал о возможном давлении на Минск.

США примут меры против Белоруссии, если территория республики будет использована для "нападения на Украину". Об этом на регулярном брифинге с журналистами сообщил официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник заметил, что быстрое и решительное давление на Минск будет оказано также со стороны партнеров и союзников Вашингтона.

Мы очень отчетливо озвучивали нашу обеспокоенность наращиванием войск в стране, которая должна быть независимой и суверенной. Увеличение Россией численности войск в Белоруссии является поводом для глубокого беспокойства. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Прас не исключил такого варианта развития ситуации, при которой на Украину будет совершено военное вторжение из Белоруссии, а российские войска будут на постоянной основе размещены на территории соседней республики. В этом случае НАТО будут готовы пересмотреть расстановку сил в странах Восточной Европы.

Госдеп: экономика России уже столкнулась с проблемами из-за Украины.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State