Госдеп: экономика России уже столкнулась с проблемами из-за Украины

Нед Прайс оценил влияние санкций на Москву.

Госдеп: экономика России уже столкнулась с проблемами из-за ситуации вокруг Украины. Такое мнение на регулярном брифинге с журналистами высказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства Нед Прайс. Чиновник оценил текущий этап введенных против Москвы ограничений. При этом он уточнил, что изначально финансовые рынки закладывали большие рисковые премии в российские финансовые инструменты из-за ситуации с перемещением боевых сил на границе с Украиной.

Не только мы одни предупреждаем о быстром, жестком и едином ответе. Финансовые рынки, действующие лица в частном секторе берут ситуацию на заметку. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник напомнил прессе о том, что недавно национальная валюта России в очередной раз опустилась в цене. Прайс считает, что рубль достиг самого низкого уровня за более чем год по сравнению с американским долларом. Эта же ситуация коснулась и финансового рынка России.

США уведомили Украину об ответе РФ по гарантиям безопасности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State

