США уведомили Украину об ответе РФ по гарантиям безопасности

США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Чиновник заметил, что Вашингтон уведомил власти Киева о том, каким будет письменный ответ Москве по гарантиям безопасности. При этом дипломаты учитывали позицию Украины.
Что касается Украины, то мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет.
Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США
В Госдепе еще раз подчеркнули, что в случае военного вторжения России на территорию Украины, РФ будет ждать быстрый и жесткий санкционный ответ со стороны не только США, но также от союзников и партнеров Вашингтона. На данный момент письменный ответ по гарантиям безопасности не передан Москве.В документе содержатся данные по сферам возможного взаимодействия США-РФ в будущем.
США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности.
Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State
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