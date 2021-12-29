США уведомили Украину об ответе РФ по гарантиям безопасности

Вашингтон включил позицию Киева в заявление, которое будет отправлено Москве.

США уведомили Украину о том, каким будет их ответ на предложения России по безопасности. Такое заявление на регулярном брифинге с журналистами во внешнеполитическом ведомстве сделал официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс. Чиновник заметил, что Вашингтон уведомил власти Киева о том, каким будет письменный ответ Москве по гарантиям безопасности. При этом дипломаты учитывали позицию Украины.

Что касается Украины, то мы не только проинформировали их и ознакомили их с тем, что будет в этом отчете, но и прямо запросили их мнение и включили его в наш отчет. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

В Госдепе еще раз подчеркнули, что в случае военного вторжения России на территорию Украины, РФ будет ждать быстрый и жесткий санкционный ответ со стороны не только США, но также от союзников и партнеров Вашингтона. На данный момент письменный ответ по гарантиям безопасности не передан Москве.В документе содержатся данные по сферам возможного взаимодействия США-РФ в будущем.

США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности.

Фото и видео: YouTube / U.S. Department of State