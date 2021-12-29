Нед Прайс заявил о взаимных шагах по гарантиям безопасности с РФ.

США отказались идти на уступки России в вопросах безопасности. Об этом на регулярном брифинге с журналистами рассказал официальный представитель американского внешнеполитического ведомства. Администрация Вашингтона считает, что прогресс в переговорах с Москвой возможен исключительно на базе взаимных шагов.

Ключевой момент здесь заключается в том, что любые шаги, которые мы предпримем, не будут являться уступками. России также придется что-то делать в целях обеспечения нашей безопасности. Нед Прайс, пресс-секретарь Госдепа США

Чиновник объяснил СМИ, что перед тем, как пойти на подобные шаги, США проведут тщательные консультации с партнерами. Эта ситуация будет касаться в том числе и украинских коллег. Прайс полагает, что Вашингтон полностью транспарентен по результатам прогресса обсуждений ситуации и взаимодействия с союзниками.

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Фото и видео: U.S. Department of State