Лукашенко: США подталкивают Белоруссию к войне

Глава государства отметил, что Белоруссия всегда была "донором безопасности в регионе".

Белоруссии "не надо никакой войны", однако Соединенные Штаты подталкивают ее к подобным действиям. Об этом в ходе процедуры утверждения решения по охране госграницы республики в 2022 году заявил президент Александр Лукашенко.

По мнению главы государства, попытки давления и угроз со стороны Вашингтона являются менторским тоном в отношении Белоруссии. Лукашенко уточнил, что республике пригрозили санкциями.

Буквально сутки назад до меня довели угрожающую позицию Госдепа США. Приехали к нашим дипломатам в Нью-Йорке и угрожают нам: да если вы позволите Путину и России, позволите это, то, то мы введем санкции. Понимаете, менторский какой-то тон в отношении Беларуси. Александр Лукашенко, президент Белоруссии

По его словам, Белоруссия всегда была "донором безопасности в регионе". Лукашенко выразил недоумение, почему ряд иностранных государств делают республику агрессором, и подчеркнул, что в случае обострения ситуации Беларусь будет защищать свои границы.

Ранее Госдеп США объявил о начале эвакуации семей американских дипломатов из Украины.

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