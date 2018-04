Пентагон опубликовал кадры ракетных ударов по Сирии

Появились видео с подлодки и ракетного крейсера.

В интернете появились кадры ударов по Сирии. 15 апреля их опубликовали Пентагон и ВМС США в Twitter.

На кадрах вино, как запускают ракету "Томагавк" с подводной лодки USS John Warner.

Одновременно на YouTube опубликовали видео запуска с ракетного крейсера USS Monterey.

Напомним, ранее Piter.tv сообщал, что в ночь на 14 апреля по Сирии выпустили более 100 ракет. Приказ отдал президент США Дональд Трамп. Удар поддержали Франция и Великобритания. Сообщалось, что ракеты были направлены на военную инфраструктуру после того, как 7 апреля правительство Асада применило химическое оружие. В результате операции США погибли 6 человек.

Видео: Twitter / U.S. Dept of Defense ; YouTube / U.S. Navy