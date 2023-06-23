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США планируют создать в Индии хаб для ремонта своих военных самолетов и кораблей

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Патрик Райдер рассказал о работе по ВТС с Нью-Дели.

Американские  рассчитывают создать в Индии хаб для обслуживания и ремонта своих военных кораблей и самолетов. Об этом сообщил в четверг на регулярном брифинге для журналистов пресс-секретарь Министерства обороны США Патрик Райдер, комментируя новые договоренности по военно-техническому сотрудничеству между Вашингтоном и Нью-Дели.

Цель тут заключается в том, чтобы сделать Индию логистическим хабом для Соединенных Штатов и других партнеров в регионах Индийского и Тихого океанов. И мы намерены поддержать Индию в создании инфраструктуры для ремонта и обслуживания самолетов и кораблей.

Патрик Райдер, пресс-секретарь Пентагона

Бригадный генерал ВВС США пояснил, что власти страны рассматривают Воено-теническое сотрудничество и взаимодействие в сфере безопасности с Индией как "центральную часть двустороннего масштабного партнерства". Вашингтон и Нью-Дели нацелены на поддержке безопасности и стабильности в регионах Индийского и Тихого океанов, а также мировой геополитической арене.

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Фото и видео: YouTube / Defense Now

Теги: авиация, военный хаб, втс, индия, патрик райдер, пентагон, ремонт
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости,

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