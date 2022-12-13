США не стали давать оценку о возможном начале контрнаступления Украины

Джейк Салливан оценил атаку ВСУ.

Американская администрация при президенте Джо Байдена не берется давать оценки относительно того, начал ли уже киевский режим свое контрнаступление, но власти США наблюдают активные боевые действия на территории регионального конфликта. Соответствующее заявление в рамках брифинга с журналистами на борту самолета сделал советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан. Таким образом чиновник отреагировал на вопрос корреспондента о том, заметив, что наступательные действия ВСУ не похожи на высадку в Нормандии во время Второй мировой войны.

Военные операции такого типа более динамичные, более многоуровневые и многогранные. Началось ли наступление, зависит от того, как на это посмотреть. И я не стану высказываться об этом. Я предоставлю украинцам давать оценки и сообщать, что они делают. Джейк Салливан, советник Байдена

Эксперт добавил, что активные боевые действия видны на примере сражений, которые происходят вокруг города Артемовска (украинское название - Бахмут).

США сообщили об отсутствии планов по поставке F-16 Украине.

Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News