США сообщили об отсутствии планов по поставке F-16 Украине

Джейк Салливан рассказал о позиции Вашингтона по отправке ВСУ авиации.

Решение американской администрации при президенте Джо Байдене не поставлять Вооруженным силам Украины собственные истребители F-16 не поменялась. Такой информацией с журналистами в рамках регулярного брифинга с журналистами поделился советник лидера Белого дома по вопросам национальной безопасности Джейк Салливан, выступая с воздушного борта, который доставит делегацию из США на саммит "Большой семерки" в японский город Хиросима. Чиновник ответил на вопрос корреспондента о том, изменилась ли позиция властей страны по поставкам ВСУ боевой авиации за последние несколько недель на фоне смягчения отношения европейских стран к возможности таких поставок.

У меня нет сегодня новостей касательно F-16.... Джейк Салливан, советник Байдена

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Фото и видео: YouTube / Forbes Breaking News