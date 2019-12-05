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США назначили за хакера из России самую крупную в истории награду

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В Минфине США считают, что группировка под руководством Максима Якубца, украла крупную сумму с помощью вируса.

Государственный департамент США разыскивает хакера из России Максима Якубца. За его поимку готовы заплатить 5 млн долларов, сообщило "РБК".

За киберпреступника объявлена самая большая в истории награда. Ранее "лидером" был Евгений Богачев, он оценивался в 3 млн долларов. 

Предполагается, что Якубец возглавляет хакерскую группировку Evil Corp, которая, по мнению властей США и Великобритании, обвиняется в похищении более 100 млн долларов. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что российские банки обнаружили новый вирус для хищения денег. 

 

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Категории: Лента новостей, Новости России, Мировые новости, Происшествия, Терроризм,

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