США намерены списать беспилотники Global Hawk из-за того, что один был сбит Ираном

Каждый аппарат стоит по 130 млн долларов.

США намерены списать 21 из 35 беспилотных летальных аппаратов Global Hawk ("Глобальный ястреб"). Об этом сообщили в Times. Известно, что каждый из летательных аппаратов стоит по 130 миллионов долларов

К таким мерам американцы пришли после того, как одного из беспилотников сбили иранские военные. Инцидент произошел еще в июне над Ормузским проливом, который соединяет Персидский и Оманский заливы. Атака привела к напряженности в отношениях между США и Ираном. В Америке считали свои беспилотники передовой технологией.

Ранее Piter.tv писал о том, что Трамп заявил в Twitter об "очень большой ошибке" Ирана.

Фото: Pixabay.com

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