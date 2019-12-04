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США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке
Сегодня, 16:02
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matveyvn

США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке

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Сотрудники Госдепа обсудят с эмиратскими коллегами то, как политика можно привлечь к ответственности.

США начали отслеживать деятельность Кадырова на Ближнем Востоке. Об этом сказано в ответе Госдепартамента на запрос членов палаты представителей Конгресса США.

Отслеживают "растущие связи" Кадырова с ОАЭ, а также другими ближневосточными государствами.

Америка продолжает сбор данных о характере предпринимательской деятельности главы Чеченской республики Рамзана Кадырова. Сотрудники Госдепа обсудят с эмиратскими коллегами то, как политика можно привлечь к ответственности.

Внимание на деятельность главы Чечни обратили конгрессмены Том Малиновски и Джо Уилсон.

Ранее Кадыров назвал план Трампа преступлением против мусульманского мира.

Фото: Kremlin.ru

Теги: госдеп, кадыров, оаэ
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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