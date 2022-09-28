Линда Томас-Гринфилд рассказала о документе.

США могут на этой неделе вынести на голосование в СБ ООН проект резолюции по референдумам. Соответствующее заявление постоянный американский представитель при Всемирной организации Линда Томас-Гринфилд сделал в ходе брифинга с журналистами по завершению очередного заседания Совета Безопасности. Дипломат подчеркнула, что речь идет о документе по голосованиям в ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей по присоединению к составе РФ.

Наш план заключается в том, чтобы вынести проект резолюции на голосование <...> в конце этой недели или в начале следующей. Линда Томас-Гринфилд, постпред США в ООН

Напомним, что 27 сентября США и Албания представили в СБ ООН проект резолюции о референдумах в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях. Власти Вашингтона стремятся дать оценку проводимым референдумам в рамках Генеральной Ассамблее ООН в том случае, если резолюция не будет принята на заседании СБ.

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Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных наций