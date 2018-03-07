США: Поезд протаранил грузовик с соляной кислотой

Появилось видео с места аварии. Грузовик перевозил 22 тонны соляной кислоты. Водителя доставили в больницу на вертолете.

Днем, 6 марта, в штате Вашингтон поезд столкнулся с автоцистерной с соляной кислотой.

Сообщается, что в цистерне было 22 тонны соляной кислоты. После столкновения кислота вылилась на почву. Водителя после аварии госпитализировали в больницу на вертолете. На месте происшествия совместно с полицией работают экологи. Район оцеплен, так как разлитое вещество опасно для экологии, животных и людей. К слову сказать, авария произошла рядом с рекой, которая славится хорошей рыбалкой.

Видео и фото: Twitter