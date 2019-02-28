Трагедия на вокзале в Каире, которая унесла жизни 20 человек, произошла из-за ссоры машинистов

В сети опубликованы жуткие кадры момента трагедии и ее последствий. На кадрах видно, как объятый пламенем мужчина бегает по платформе в поисках спасения.

Накануне, 27 февраля, на железнодорожном вокзале в Каире произошла жуткая трагедия - поезд вылетел на перрон на людей и загорелся.

Как стало известно, такая жуткая трагедия произошла по вине машинистов, которые не поделили пути. Для выяснения отношений один из машинистов вышел из состава, не поставив поезд на тормоза. Состав тронулся и на скорости налетел на отбойник. Поезд загорелся. В результате ЧП погибли 20 человек, более 40 человек получили различные травмы.

На опубликованных кадрах видео видно и момент трагедии и первые секунды после ЧП. Один из мужчин полностью объят пламенем и в шоке бегает в поисках спасения. Одни из очевидцев в панике разбегаются, другие пытаются помочь пострадавшим.

Видео: YouTube