Петербург вошел в тройку самых привлекательных городов для иностранных туристов

За 11 месяцев года Северную столицу посетили более 717 тысяч зарубежных гостей.

По итогам 11 месяцев 2025 года Санкт-Петербург занял второе место среди российских регионов по числу прибытий иностранных туристов. Об этом свидетельствуют данные Росстата.

Согласно опубликованной статистике, за отчётный период Санкт-Петербург принял 717 тысяч зарубежных гостей. Лидером рейтинга стала Москва с 2,3 миллиона прибытий. Третье место заняла Московская область (225 тысяч туристов). В первую пятёрку самых популярных у иностранцев регионов также вошли: Приморский край (131,5 тыс. туристов), Краснодарский край (128 тыс. туристов)

Общее количество внутренних и въездных туристических поездок по России за 11 месяцев 2025 года составило около 82,9 миллиона, что на 4,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

Фото: Piter.TV