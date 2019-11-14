СПб ГАИЖСА им. Репина переименовали в Академию художеств

Соответствующий приказ Министерства культуры опубликовали на сайте образовательного учреждения.

Санкт-Петербургский государственный академический институт живописи, скульптуры и архитектуры имени Репина при Российской академии художеств стал Санкт-Петербургской академией художеств имени Ильи Репина. Приказ появился на сайте вуза во вторник, 24 ноября.

Администрации вуза придется изменить все документы, а также утвердить новый устав. Отмечается, что сам приказ подписали в середине октября. Дипломы с новым названием академия выдаст уже в 2021 году.

Напомним, что императорскую академию художеств создали в 1757 году, затем упразднили в 1918 году. В 1919 году открыли училище Петроградских государственных свободных художественно-учебных мастерских. Новые названия учебное заведение получало в 1921, 1922, 1932, 1947 годах. Последнее название организация получила уже в новой России.

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