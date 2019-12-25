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СПбГУ запретил упоминать название вуза в соцсетях из-за публикации недостоверных данных
Сегодня, 11:24
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nadezhda_sib Добавить в Яндекс.Новости

СПбГУ запретил упоминать название вуза в соцсетях из-за публикации недостоверных данных

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В вузе считают, что группы ассоциируют себя с вузом и рассказывают о его деятельности, при этом делают это без официального разрешения.

Санкт-Петербургский государственный университет запретил пабликам упоминать вуз в своих названиях и описании сообщества. В частности, это коснулось студенческого журнала "Студень". 

Во время мониторинга для выявления неправомерного использования символики СПбГУ студенты третьего курса выяснили, что некоторые сайты продают одежду и аксессуары с символикой Университета, при этом такие услуги оказываются незаконно, так как вуз не давал своего разрешения. Ректор Николай Кропачев поручил подготовить претензии к торговым площадкам.

Также запрет коснулся сообществ в социальных сетях, которые "распространяют недостоверную информацию о жизни и деятельности Университета, при этом используют в своем наименовании и (или) описании наименование и средства индивидуализации СПбГУ (его отдельных подразделений).

Распространение информации о жизни Университета в подобных сообществах может ввести в заблуждение универсантов, а также третьих лиц. Предполагаемым руководителям подобных сообществ направлены уведомления о необходимости прекратить несанкционированное использование наименования и средств индивидуализации СПбГУ (его отдельных подразделений).

рассказал Юрий Пенов, заместитель ректора СПбГУ по правовым вопросам. 

Фото: Piter.tv

Теги: социальные сети, спбгу
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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