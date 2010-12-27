СПбГУ откроет офис в штате Нью-Йорк

Он будет функционировать как Центр тестирования для студентов, которые отправляются учиться в Россию.

Во вторник, 19 ноября, в Бард-колледже в городе Аннандейл-на-Гудзоне (штат Нью-Йорк) состоится торжественная церемония открытия первого представительского офиса СПбГУ. Об этом пишет ТАСС.

Этот офис будет функционировать как Центр тестирования русского языка для студентов, которые отправляются на учебу в Россию. Также планируется открыть второй офис в Нью-Йорке, он будет действовать как филиал главного.

СПбГУ сотрудничает с Бард-колледжем уже более 20 лет. В настоящий момент петербургский университет выдает дипломы бакалавра Бард-колледжа тем, кто заканчивает учебу на факультете свободных искусств и наук. В свою очередь в Америке выдают магистерские дипломы по программам кураторские исследования и музыкальная критика.

Напомним, что Санкт-Петербургский государственный университет является одним из старейших и крупнейших вузов России. Бард-колледж основали около 160 лет назад в долине реки Гудзон к северу от Нью-Йорка. В нем обучаются около 1900 студентов. Около 300 преподавателей читают им лекции по таким дисциплинам, как искусство и литература, математика, программирование и социальные исследования.

Ранее мы писали, что петербургские студенты протестуют против переезда СПбГУ в Шушары.

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