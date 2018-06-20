СПБГУ запустил виртуальные туры по музею-архиву Менделеева

Открытие виртуального музея приурочено к 150-летию со дня создания Периодической таблицы.

СПБГУ запустил виртуальные туры по музею-архиву Дмитрия Менделеева. Открытие приурочено к 150-летию со дня создания Периодической таблицы.

Посетить музей можно находясь в любой точке мира. На сайте учебного заведения доступен онлайн-тур по бывшей казенной квартире, где жил и работал ученый. В последствие здесь разместили музей-архив.

Интернет-пользователи могут осмотреть пять комнат: гостиную, столовую, спальню, кабинет и зал с метеорологическими приборами.

По словам директора Института химии СПбГУ Ирина Балова, тур — это возможность увидеть место, где жил Менделеев и собирались знаменитые ученые, художники, музыканты и литераторы того времени.

Отмечается, что в этой квартире Мендеелев открыл Периодический закон и написал "Основы химии".

Ранее на сайте: В СПбГУ заявили об открытии Музея Набокова, который временно был недоступен из-за ремонта.

Фото: spbu.ru