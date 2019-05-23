В Петербурге открылось инновационное креативное пространство СПбГУ "Менделеев"

В нем будут проводить конференции, хакатоны, мастер-классы.

В Петербурге в День выпускника СПбГУ (ЛГУ) открылась коммуникационная площадка для ученых, студентов и предпринимателей — конференц-центр СПбГУ "Менделеев". В мероприятии приняли участие вице-губернатор Петербурга Станислав Казарин, ректор СПбГУ Николай Кропачев, глава комитета по высшей школе и науки Андрей Максимов и другие.

Пространство планируют использовать для развития международной кооперации, например, при реализации проектов с технологическими партнерами вуза и научными организациями. Кроме того, в зале могут проводить мастер-классы, конференции, хакатоны и другие мероприятия.

Назвать пространство "Менделеев" решили потому, что научная деятельность Дмитрия Менделеева востребована и актуальна и сейчас.

Университет активно вовлекает молодежь в научную работу — именно это одна из ключевых целей Десятилетия науки и технологий. Сегодня открылось новое пространство, где будут решаться научные задачи, что, несомненно, позволит двигать науку вперед и привлекать в Университет новых партнеров. Кирилл Борисов, врио директора департамента государственной научной и научно-технической политики Минобрнауки России.

В конференц-центре уже провели первое мероприятие: дискуссию "Международное научно-техническое партнерство: разворот на Восток".

День выпускника СПбГУ отмечается 10 сентября. В этот день у здания Двенадцати коллегий собираются выдающиеся выпускники, проводится деловая и культурная программа.

Фото: администрация Петербурга