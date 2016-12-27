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СОБР пришли с проверками к руководству муниципалитета "Смольнинское"
Вчера, 8:46
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lesjasap
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СОБР пришли с проверками к руководству муниципалитета "Смольнинское"

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Оперативники провели обыски и проверку документации в муниципальном округе "Смольнинское",

Сотрудники полиции изучают контракты по благоустройству, которые заключал муниципалитет “Смольнинское”. Причины данных мероприятий пока что неизвестны.
 
Оперативники вошли в офис администрации в десять утра 30 ноября. Обыски проводились в помещении по адресу Суворовский проспект, 60. Глава “Смольнинского “Григорий Ранков отметил, что из-за действий правоохранительных органов работа в здании была парализована. Однако, чиновникам все же удалось провести запланированное заседание по утверждению бюджета.
 

Напомним, что “Смольнинское” является крупным муниципалитетом в Центральном районе Петербурга.  

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Теги: муниципалитет , смольнинское проверки , собр
Категории: Происшествия Новости СПб

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