СОБР пришли с проверками к руководству муниципалитета "Смольнинское"

Оперативники провели обыски и проверку документации в муниципальном округе "Смольнинское",

Сотрудники полиции изучают контракты по благоустройству, которые заключал муниципалитет “Смольнинское”. Причины данных мероприятий пока что неизвестны.

Оперативники вошли в офис администрации в десять утра 30 ноября. Обыски проводились в помещении по адресу Суворовский проспект, 60. Глава “Смольнинского “Григорий Ранков отметил, что из-за действий правоохранительных органов работа в здании была парализована. Однако, чиновникам все же удалось провести запланированное заседание по утверждению бюджета.

Напомним, что “Смольнинское” является крупным муниципалитетом в Центральном районе Петербурга.