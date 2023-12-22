В Петербурге мужчина зарезал знакомого и позвонил в полицию

Между мужчинами возник конфликт после распития алкоголя.

В Невском районе мужчина во время ссоры зарезал знакомого и потом сам позвонил в полицию. Об этом стало известно Piter.tv.

Вечером 10 января в экстренные службы позвонил 47-летний мужчина и сообщил, что убил знакомого.

Было установлено, что мужчина в дачном доме в СНТ "Ленметрострой" в результате конфликта, возникшего на фоне совместного распития спиртных напитков, нанес несколько ударов ножом в область груди 54-летнему знакомому. Пострадавший от полученных ранений скончался на месте происшествия.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее в Ленобласти мужчина ударил брата ножом в грудь.

Фото: Piter.tv