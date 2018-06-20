Субподрядчик "Метростроя" признан банкротом

Долг компании превысил 1 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга признал ЗАО "СМУ-11 Метрострой", являющееся субподрядчиком "Метростроя", банкротом. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. В отношении компании открыли конкурсное производство.

Напомним, что ЗАО "СМУ-11 Метрострой" было задействовано при строительстве станции "Дунайский проспект" Фрунзенского радиуса и станции "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии. В 2017 году Федеральная налоговая инспекция подала к компании иск на сумму превышающую 1 млрд рублей.

Также Арбитражный суд зарегистрировал новые иски к компании Метрострой, заседание по которым пройдет 10 июня.

Фото: Piter.TV