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Субподрядчик "Метростроя" признан банкротом
Сегодня, 18:30
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Rybka123

Субподрядчик "Метростроя" признан банкротом

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Долг компании превысил 1 млрд рублей.

Арбитражный суд Петербурга признал ЗАО "СМУ-11 Метрострой", являющееся субподрядчиком "Метростроя", банкротом. Об этом свидетельствуют данные картотеки арбитражных дел. В отношении компании открыли конкурсное производство.

Напомним, что ЗАО "СМУ-11 Метрострой" было задействовано при строительстве  станции "Дунайский проспект" Фрунзенского радиуса и станции "Театральная" Лахтинско-Правобережной линии. В 2017 году Федеральная налоговая инспекция подала к компании иск на сумму превышающую 1 млрд рублей.

Также Арбитражный суд зарегистрировал новые иски к компании Метрострой, заседание по которым пройдет 10 июня.
Фото: Piter.TV

Теги: метрострой, сму-11 метрострой
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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