СК признал 3,7 тысячи петербуржцев потерпевшими из-за невыплаченной в прошлом году зарплате

Представители ведомства отчитались о проделанной работе за 2018 год.

Следственный комитет Петербурга за 2018 год возбудил 105 уголовных дел по задержкам заработной платы.Об этом сообщает пресс-служба организации. Сотрудники СК отметили, что данный показатель незначительно вырос по сравнению с аналогичным периодом в 2017 году: почти на четверть.

Отметим, что полностью завершено расследование только четырех эпизодов. Потерпевшими признаны 3,7 тысячи человек. Общий ущерб от нарушителей трудового законодательства составил 445 миллионов рублей. После вмешательства СК 334 миллиона все же были выданы рабочим. Также специалисты наложили обеспечительный арест на 172 миллионов рублей.

Добавим, что одним из самых громких дел стало разбирательство с компанией "СМУ-11 Метрострой". Напомним, что задолженность предприятия составила 78 миллионов рублей перед 524 строителями.

Фото: Piter.tv