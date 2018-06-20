На "Метрострой" подали в суд три компании

Предварительное судебное заседание назначено на 10 июня 2019 года.

ОАО "Метрострой" отправится в суд по иску трех компаний. Об этом свидетельствуют картотека Арбитражного суда.

Истцом выступила столичная компания "Ариэль Металл", которая специализируется на оптовой торговли металлоконструкциями. В качестве соистцов заявление написали "СМК-Групп" и "Эм-Кабель". Предварительное судебное заседание назначено на 10 июня 2019 года. Сумма исков не уточняется.

Это далеко не первый иск, поданный на "Метрострой". Ранее в суд обратились "Бамард", "Петербургская сбытовая компания", ООО "Новый свет ЭКО" и "Размах". Общая сумма компенсаций составляет больше 40 млн рублей.

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