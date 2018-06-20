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На площади Искусств отмыли Пушкина
Сегодня, 17:22
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nastya960

На площади Искусств отмыли Пушкина

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В городе открылся сезон планового ухода за памятниками.

В Петербурге отмыли памятник Александру Пушкину у Русского музея. Рестовраторы очистили памятник от грязи, которая скопилась за зиму. Об этом сообщается в официальной группе музея.

Поверхность памятника отмывали водой, которую подавали под высоким давлением. Также после этого все было промыто пенным моющим средством. В группе музея выложены фотографии, где реставраторы очищают памятник от грязи.

Также представители музея добавили, что 5 апреля в городе открылся сезон планового ухода за памятниками.

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Фото: Музей Городской Скульптуры/ ВК

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Теги: площадь искусства, пушкин, русский музей
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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