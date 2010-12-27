Исаакиевский собор отреставрирует картину со святыми за 19,2 миллиона рублей

Отреставрировать ее нужно к 25 июля 2019 года.

Музей-памятник Исаакиевский собор ищет реставраторов, которые приведут в порядок картину Карла Брюллова "Святые Великие князь Владимир и княгиня Ольга". Она хранится в соборе. Об этом сообщает пресс-служба музея-памятника.

Работы нужно будет начать сразу после подписания договора, а завершить не позже 25 июля 2019 года. На реставрацию выделят более 19 270 392, 97 рублей.

Размер картины Брюллова "Святые Великие князь Владимир и княгиня Ольга": 287х178 см. Она была создана во второй половине XIX века. Картина написана масляными красками и сусальным золотом.

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