Делом "СМУ-11 Метрострой" по неуплате налогов на сумму 700 млн рублей займётся суд

СК закончил расследование, материалы были направлены в суд.

В Петербурге в суд было направлено дело об уклонении налогов компании "СМУ-11 Метрострой" на сумму свыше 700 млн рублей. Об этом сообщают в пресс-службе ГСУ СК РФ по Петербургу.

Известно, что расследование дела в отношении гендиректора крупнейшего подрядчика при строительстве линий метрополитена Санкт-Петербурга ЗАО "СМУ-11 Метрострой" Андрея Морозова и предпринимателя Олега Хорева было завершено. Они обвиняются в совершении преступлений, в соответствии с п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("уклонение от уплаты налогов") и ч. 5 ст. 33, п. "б" ч. 2 ст. 199 УК РФ ("пособничество в уклонении от уплаты налогов").

В ходе расследования было установлено, что гендиректор при пособничестве указанного предпринимателя уклонился от уплаты налогов данной компанией на сумму 708 миллионов рублей.

Далее делом займётся суд.

Фото: Piter.TV