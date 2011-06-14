СМИ: в российском морге обнаружили тела, сваленные на полу

Инцидент заснял на видео очевидец в Славгороде Алтайского края.

СМИ сообщили о том, что в российском морге обнаружили тела, сваленные на полу. Инцидент смог заснять на камеру мобильного устройства очевидец. Он пояснил, что зафиксировал ситуацию на территории Славгорода, расположенного в Алтайском крае. Местные жители возмутились тем, как хранятся тела погибших пациентов.

Вот так хранят тела умерших в Патологоанатомическом отделении ЦРБ в Славгороде — прямо у дверей и на полу…Решил, что нельзя это так оставлять. Писал письмо онлайн в здравоохранение, там тишина. подпись к ролику

на кадрах видно, что через оставленные на полу тела переступает девушка-сотрудница морга. В группе социальной сети "Вконтакте" в паблике "Инцидент Барнаул" уточняется, что ролик сделал мужчина, который приехал на территорию учреждения для того, чтобы забрать скончавшуюся родственницу на похороны.

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Фото и видео: Telegram / Подъём